Covid, Librandi (IV): Emergenza sanitaria finirà ma lascerà grandi ferite alla nostra economia

AgenPress. “Stiamo percorrendo la strada giusta, si troverà il vaccino ed usciremo da questa emergenza sanitaria, ma sarà solo il punto di partenza, perchè questa pandemia purtroppo ci lascerà della grandi ferite, e non sarà facile risanare i danni provocati alla nostra economia, avremmo tanto da lavorare.

E’ giusto dare sostegno a tutti coloro che ne necessitano, ma non bisogna fermarsi all’assistenzialismo, bisogna puntare al rilancio delle nostre imprese, delle nostre aziende, delle fabbriche, centinaia di persone che hanno perso il lavoro, tutti i settori chi più e chi meno hanno avuto gravi ripercussioni e lo Stato dovrà essere in prima linea, fondi e risorse per farli ripartire.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).