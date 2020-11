Covid. Oltre 1,3 mln di morti nel mondo. Record di contagi negli Usa in 24 ore

AgenPress – Oltre 1,3 milioni di morti a causa del nuovo coronavirus nel mondo. In totale sono stati registrati almeno 1.303.783 decessi, per 53.380.442 casi.

Nuovo record di aumento giornaliero di casi di coronavirus negli Usa: sono 187.095 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore, circa 45 mila più del giorno prima, che portano il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia a 10.714.001. I nuovi decessi legati alla malattia sono 1.596, per un totale di 244.217 vittime.

È quanto emerge dal bollettino della Johns Hopkins University.

La Russia segnala 22.702 nuovi casi di coronavirus che portano il totale confermato dalle autorità sanitarie a 1.903.253. Si tratta di un “nuovo record” per i dati giornalieri, sottolineano, come riporta l’agenzia Tass, dopo che ieri si era avuta notizia di 21.983 contagi accertati. Il bollettino ufficiale parla anche di altri 391 decessi (a fronte dei 411 segnalati ieri) con il bilancio delle vittime che sale a 32.834. Sono invece 1.425.529 le persone dichiarate guarite.

Il Brasile ha superato i 5,8 milioni di infezioni e 164.000 decessi per Covid-19, dall’inizio della pandemia segnalata per la prima volta nel febbraio scorso. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato 456 nuovi decessi e 29.070 nuovi casi portando il numero totale dei morti a 164.737 e quello dei contagiati a 5.810.652. Numeri che confermano come questo Paese sia uno degli epicentri della pandemia a livello mondiale e secondo con il numero maggiore di morti per Covid dopo gli Usa, terzo per numero di infezioni dopo Stati Uniti e India. Secondo i dati diffusi dal Ministero, 5.267.567 persone infette sono già guarite, pari al 90,7% dei casi, e altre 378.478 sono ancora sotto assistenza medica, il 6,5%.