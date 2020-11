Gay, Malan (FI): l’onorevole Zan si erge a guida suprema tipo Khamenei

AgenPress. “All’onorevole Alessandro Zan vedere mezzo Parlamento e tanti media genuflessi davanti a lui e al suo Ddl liberticida e incostituzionale ha fatto un brutto effetto.

Ora pensa anche di essere una sorta di guida suprema (in tedesco “oberster Führer”) degli omosessuali, l’Alì Khamenei dei gay.

Oggi tocca al presidente ad interim della Calabria Nino Spirlì colpevole di essere omosessuale “eretico” cioè di non conformarsi all’immagine al linguaggio, ai dogmi decisi da lui e dalla lobby LGBTecc. e per questo identificato con l’odiosa figura del Kapò.

Spirlì si permette di non essere favorevole al matrimonio fra due uomini che poi si comprino bambini privati di una madre con l’utero in affitto. È la ulteriore dimostrazione del carattere totalitario del Ddl che i partiti di maggioranza stanno portando avanti imponendolo anche a Parlamentari la cui coscienza li spingerebbe a votare contro.

Ebbene, l’onorevole Zan deve sapere che la maggioranza degli italiani non vuole che i bambini siano rieducati e indottrinati da lui e da chi la pensa come lui e non vuole che chi non la pensa come lui finisca in carcere.”

Lo dichiara, in una nota, Lucio Malan, senatore di Forza Italia.