17 novembre. Festeggiamo mezzo milione di gatti neri

AgenPress – Torna domani 17 novembre come tutti gli anni la giornata del gatto nero promossa a livello internazionale dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA. Quest’anno il “Gatto Nero Day” verrà celebrato senza manifestazioni ufficiali, anche se sono diversi i gattili ed i rifugi per gatti che hanno annunciato la loro apertura per il prossimo fine settimana proprio per proporre le adozioni dei gatti neri.

In Italia sono circa mezzo milione i gatti neri, di questi circa la metà vivono nelle famiglie, mentre gli altri sono nelle colonie e circa 3.000 nei rifugi e nei gattili in attesa di adozione. La giornata era nata alcuni anni fa per contrastare il sacrificio allora in voga dei gatti neri durante i riti esoterici (specialmente durante i solstizi di estate e la notte tra il 31 ottobre ed il primo novembre detta notte delle streghe), mentre oggi superata quasi completamente questa vergognosa e criminale usanza la giornata vuole essere una vera e propria festa per questi meravigliosi gatti e l’occasione per dire basta al vecchio adagio secondo cui i gatti neri portano sfortuna.

“In tempo di Covid la festa del gatto nero la celebreremo in famiglia- si legge in una nota dell’associazione AIDAA- sappiamo che il gatto nero day è oramai una consuetudine internazionale che purtroppo quest’anno si svolgerà tra le mura del focolare domestico insieme ai nostri mici nero mantantati, mentre- conclude la nota dei promotori della giornata- appena terminato questo infausto periodo daremo finalmente corso all’inaugurazione del museo del gatto nero a Napoli, che speriamo dopo alcuni intoppi di inaugurare in occasione del Gatto Nero Day 2021”. Rimane invece aperta per tutta la settimana la possibilità di pubblicare la foto del proprio gatto nero sull’apposito albo mandando entro domenica 22 novembre 2020 la foto a presidenza.aidaa@gmail.com