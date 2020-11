Coronavirus. 27.354 casi, su 152.663 tamponi, e 504 morti. Terapie intensive +70

AgenPress – Diminuiscono i nuovi casi di positivi al Covid-19, 27.354 (ieri erano 33.979), a fronte però di una riduzione di tamponi: 152.663, rispetto ai 195.275 di ieri (-42,612). In compenso aumenta la percentuale del numero dei positivi e dei tamponi, che arriva a 17,9, mentre ieri era del 17,4. Resta stabile il numero dei decessi: 544 rispetto ai 546 di ieri, per un totale di 45.773 vittime dall’inizio della pandemia.

Sono 70 i nuovi pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore e in tutto sono 3.492 le persone in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, con il totale che sale a 32.536. Gli attualmente positivi sono 717.784 (+5.294), i guariti e dimessi 442.364 (+21.554). La Lombardia, seguita dal Piemonte e dal Lazio, sono le regioni con il maggior numero di ricoverati, mentre per quanto riguarda le terapie intensive, oltre a Lombardia e Piemonte, a soffrire maggiormente è la Toscana. Sotto controllo la situazione ospedaliera del Molise, con solo una cinquantina di ricoveri, dei quali sette in terapia intensiva.