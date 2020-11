Consip, il MEF nomina il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022

AgenPress. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nell’assemblea odierna, ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione di Consip Spa per il triennio 2020-2022, indicando nella carica di Presidente la Dott.ssa Valeria Vaccaro, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del MEF, per l’incarico di Amministratore delegato l’Ing. Cristiano Cannarsa, e in qualità di Consigliere di amministrazione il Dott. Michele Petrocelli, dirigente del Dipartimento del Tesoro del MEF.