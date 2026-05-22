Previsioni Meteo del 23 Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 23 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, salvo qualche acquazzone o temporale in sviluppo sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile su tutti i settori, con qualche velatura in transito.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la penisola.