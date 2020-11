Giannelli (FI): “Liberate i pescatori italiani! Chiediamo che lo striscione venga esposto alla sede di ogni Comune d’Italia”

AgenPress. “Da oltre 2 mesi 18 pescatori di Mazara del Vallo sono sequestrati in Libia dopo essere stati bloccati in mare dalle autorità libiche del governo non riconosciuto del generale Haftar e rinchiusi a Bengasi in una palazzina militare. Da allora nessuno ha più potuto vederli né sentirli, nemmeno i loro familiari che da settembre ormai hanno avviato una lunga azione di protesta”.

“Finora purtroppo nessuna notizia rassicurante, nessun segnale che vada nella giusta direzione; ecco perché riteniamo doveroso che ogni Comune italiano, (oltre a promuovere ogni forma di pressioni nei confronti del nostro Governo affinché intensifichi la propria azione), esponga lo striscione “Liberate i pescatori italiani” alla sede del palazzo comunale”.

Lo afferma Giampaolo Giannelli, Vicecoordinatore Provinciale di Forza Italia Firenze, che ha presentato una mozione al Consiglio Comunale di Dicomano in veste di Capogruppo Centrodestra Dicomano.

“Sarebbe un segnale forte, di vicinanza e sostegno ai nostri connazionali rapiti ed alle loro famiglie” continua il Capogruppo a Dicomano. “Uno striscione come importante simbolo di sensibilizzazione affinché l’attenzione su questa vicenda resti ben desta”.

“Auspichiamo davvero – conclude Giannelli – non soltanto che il Comune di Dicomano accolga la nostra proposta, ma anche, e soprattutto, che i consigli comunali di tutta Italia approvino questa mozione e che ogni palazzo comunale veda sventolare lo striscione con la scritta “Liberate i pescatori italiani”.