Calabria. Vitali, senza scuse di Morra su Santelli, Forza Italia diserterà Commissione Antimafia

AgenPress – Il sen. Luigi Vitali, capogruppo di Forza Italia in Commissione Antimafia, ha formalmente comunicato stamani al Presidente Nicola Morra che tutte le riunioni della Commissione Antimafia e dei suoi Comitati saranno disertate dal gruppo di FI sino a quando non perverranno pubbliche e formali scuse per le incomprensibili dichiarazioni fatte a proposito della Calabria e della compianta collega Jole Santelli. È quanto si legge in una nota rilasciata dall’ufficio stampa del senatore Vitali.