Video shock, uomo salva i cani e non i bambini. Telefono Azzurro, ritiriamo video

AgenPress – “Il messaggio non è stato compreso e per questo ritiriamo il video ‘#primaibambini’ realizzato a titolo gratuito in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia, che “voleva attirare l’attenzione sul tema dei bambini, troppo trascurati in questa emergenza sanitaria”.

Lo comunica, in una nota, Telefono Azzurro dopo le reazioni negative suscitate dal video ideato per la campagna di sensibilizzazione. Nel video provocazione c’è un enorme incendio in un appartamento ed un uomo entra all’interno dove ci sono un cane e due bambini. L’uomo prende il cane in braccio e lo salva, lasciando lì i bimbi terrorizzati.

“Non intendevamo creare – sottolinea Telefono Azzurro – alcuna contrapposizione tra i bambini e le categorie vulnerabili: sarà nostro impegno rimuovere il video, poiché abbiamo compreso che il coinvolgimento del cane ha turbato la sensibilità di molti e di questo ci scusiamo. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere il messaggio che abbiamo a cuore, quello di portare l’attenzione sul tema della sicurezza dei bambini e della tutela dei diritti dell’infanzia in questa emergenza sanitaria. La nostra speranza è che l’attenzione di tutti possa ritornare sul tema per noi più importante, sulla nostra sola missione da più di 30 anni: la salvaguardia dei bambini. Perché su di loro l’attuale emergenza sanitaria – conclude l’associazione – ha impattato violentemente e ancora lo sta facendo”.