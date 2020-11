Cina. Campagna contro il bracconaggio per proteggere tigri e leopardi

AgenPress – Le autorità del nord-est della Cina hanno avviato una campagna di cinque mesi contro il bracconaggio mentre la Cina rafforza la protezione delle tigri siberiane e dei leopardi dell’Amur in via di estinzione.

L’ufficio di gestione del Northeast China Tiger and Leopard National Park ha lanciato la campagna nelle aree di Wangqing nella provincia di Jilin e di Suiyang nella provincia di Heilongjiang. La campagna vedrà le autorità locali pattugliare il parco e l’area limitrofa e rimuovere le trappole tese dai bracconieri.

I bracconieri posizionano trappole o fili nelle foreste, ponendo minacce non solo a tigri e leopardi ma anche alle loro prede, il che ha portato a una carenza di cibo per le specie in via di estinzione.

Nella campagna che durerà fino alla fine di aprile, più dipartimenti faranno anche sforzi congiunti per reprimere il commercio illegale e il trasporto di animali selvatici e prodotti della fauna selvatica.

Nel 2017, la Cina ha lanciato un progetto pilota di parco nazionale per le tigri siberiane e i leopardi dell’Amur, che copre un’area di oltre 1,46 milioni di ettari nelle province di Jilin e Heilongjiang.

Negli ultimi tre anni, l’ufficio ha pattugliato quasi l’intera area del parco. Un totale di 67 casi di bracconaggio sono stati arrestati, con 84 sospetti catturati. L’ufficio ha visto specie di tigri e leopardi espandere i loro habitat nel cuore della zona pilota, poiché la quantità delle loro prede è raddoppiata con specie più diverse, secondo l’ufficio.

Le tigri siberiane, altrimenti note come tigri dell’Amur o della Manciuria, vivono principalmente nella Russia orientale, nella Cina nord-orientale e nella parte settentrionale della penisola coreana.

I leopardi dell’Amur, noti anche come leopardi dell’Estremo Oriente, sono uno dei felini più a rischio di estinzione al mondo e sono stati elencati come in pericolo di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.

