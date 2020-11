Vaccino, Santanchè (FDI): auspico Speranza non faccia pasticci come la pentastellata Azzolina, sarebbe imperdonabile

AgenPress. “Già dei primi di Dicembre tra il 12 e il 15 Dicembre negli Stati Unito dovrebbe essere disponibile il vaccino, così come in Italia questo è quello che dichiara in un’intervista a quotidiano La Stampa il direttore dell’Istituto Usa per le Malattie infettive Anthony Fauci, auspico questo Governo non si faccia trovare impreparato, creando caos di massa e assembramenti, si tuteli i più fragili e si faccia sin da subito informazione corretta su dove, come quando e chi potrà vaccinarsi sin da subito, spero che il Ministro Speranza a differenza della Pentastellata Azzolina non faccia un gran pasticcio perchè sarebbe imperdonabile, soprattutto quando si tratta della Salute.

L’Italia deve al più presto uscire da questa morsa che la sta distruggendo, i cittadini, così come tutti noi, chiedono di tornare alla normalità.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).