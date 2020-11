Covid. 25.853 nuovi casi, 722 morti. Oltre 230 mila tamponi

AgenPress – Sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%.

Sui 2.130 casi, 1.110 sono asintomatici: 464 individuati grazie al contact tracing, 151 attraverso i test per le categorie a rischio, 19 con gli screening sierologici, 19 tramite i test pre-ricovero. Per 457 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.