Coronavirus in Italia: 29.003 nuovi contagi e 822 morti

AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 29.003 nuovi casi di contagio da Coronavirus (+2% rispetto a ieri). 232 mila i tamponi effettuati.

Mentre i decessi sono 822 che “è destinato a rimanere stabile perlomeno per altre due o tre settimane“, precisa Crisanti. È il dato più tragico. Sono più di 800 le vittime per la seconda volta in autunno e a distanza di pochi giorni (erano 853 il 24 novembre).

La percentuale positivi-tamponi torna a salire a 12,4% dall’11,2% di ieri.

Le Regioni più colpite sono La Lombardia con 5.697 nuovi contagi, il Veneto con 3.980 e la Campania 3.008.

E’ quanto riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Sanità.