Soldi dalla Philip Morris? Casaleggio pronto a querelare chi diffama

AgenPress- “Leggo un ennesimo attacco a Casaleggio Associati con teorie fantasiose e procederò come di consueto a querelare chi diffama.

Io non firmo decreti, né voto leggi, e non ho mai fatto ingerenze per tornaconti personali o aziendali. Questi sono i fatti”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook Davide Casaleggio facendo riferimento ad un articolo apparso questa mattina sul quotidiano il Riformista in cui si afferma che la Casaleggio Associati “ha ricevuto, dal settembre 2017 a ottobre 2020, quasi due milioni di euro dalla Philip Morris”.