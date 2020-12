AgenPress. “Come sempre Salvini non ha nemmeno l’umiltà di informarsi nel merito prima di parlare. Anche come segno di rispetto per l’Aula del Senato.

In questi mesi abbiamo assunto oltre 46mila professionisti, tra medici, infermieri e operatori sanitari e nella Legge di Bilancio in approvazione ci sono 835 milioni di euro di indennità salariali per medici e infermieri del nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa.