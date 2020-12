Giacomo Portas (Moderati): ultima occasione per salvare l’Italia, vietato sbagliare

AgenPress. “Task Force, Navigator, il libro dei sogni in mano a tutti e nessuno. Se il Premier Conte non si fida di alcuni Ministri incapaci, non deve far altro che sostituirli.

Per quanto riguarda la gestione del Recovery Fund, deve essere necessariamente collegiale e politica, dando ascolto non solo la Maggioranza ma anche le Opposizioni, la situazione è troppo grave, questa è l’ultima occasione che abbiamo per salvare l’Italia, vietato sbagliare.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).