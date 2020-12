Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico: “E’ un dovere sostenere Conte”

AgenPress. Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera” ha dichiarato:

“Il voto sul Mes riguarda il mandato da dare a Conte per il Consiglio Europeo dove dovrà tutelare posizioni e interessi del nostro Paese. Movimento e maggioranza hanno il dovere di sostenerlo: serve grande responsabilità in una fase delicatissima per l’Italia.

“Quanto al Recovery, è un percorso complesso da affrontare col contributo di tutti, consapevoli che occorre lavorare per non sprecare un’occasione decisiva”