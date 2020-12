Mollicone (FdI): “Governo non partecipa a lavori su riforma Sport, Opposizione esce dall’aula”

AgenPress. “Il governo, come al solito, non si interessa del Parlamento. Spadafora, nonostante dovessero essere incardinati per il parere i decreti delegati sulla riforma dello sport, non si è presentato in commissione.

Per questo, oggi, in commissione Sport le opposizioni, su richiesta di FDI, sono uscite dall’aula e hanno abbandonato i lavori. Il governo dimentica lo sport, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e lo sport di base. Lo abbiamo visto in legge di bilancio, con pochissime norme, e in questi decreti di riforma, che causeranno problemi burocratici e giuslavoristici enormi al settore.”

Così il capogruppo in commissione Sport di FDI, deputato Federico Mollicone.