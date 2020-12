Salvini: “Ho ribadito a Conte di modificare i divieti di spostamento tra comuni per Natale”

AgenPress. Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con Conte. Gli ho ribadito la necessità di modificare i divieti di spostamento tra comuni per Natale, che sono assurdi, ingiustificati e inutilmente penalizzanti per la maggioranza degli italiani che non vive nelle grandi città.

È una richiesta che non viene solo dalla Lega ma anche da regioni e comuni, compresi molti di centrosinistra.

Al di là di simpatie o antipatie politiche, credo sia una questione di BUONSENSO, le famiglie italiane aspettano buone notizie.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.