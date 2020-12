Lega: stop vendita online strumenti lesivi per animali, interrogazione a Commissione Ue

AgenPress. “Stop alla vendita online di strumenti lesivi per gli animali. Negli ultimi anni abbiamo visto il moltiplicarsi delle vendite online da parte di grandi marchi come Amazon o Wish, che nella loro gamma di offerte hanno iniziato a promuovere la vendita di mezzi il cui uso o detenzione sono vietati dalla legge, forieri di sofferenze sugli animali, nonché in violazione alle norme comunitarie e a quelle di molti degli Stati membri.

Inaccettabile che online si trovino questi strumenti di tortura, come il kit per tagliare le orecchie ai cani venduto da Amazon, pratica vietata dalla Convenzione Europea per gli animali da compagnia e perseguita penalmente in molti Paesi, o la vendita su Wish di trappole vietate per la cattura di mammiferi e pesci e di reti per la cattura di uccelli selvatici, incentivando indirettamente il bracconaggio.

Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere un intervento per mettere fine a questa vergogna. L’Ue sorvegli non solo sul traffico di animali, ma anche sui maltrattamenti derivanti dalla vendita di prodotti vietati dalla legge e disponibili sul web: servono regole chiare, per tutti”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega firmatari dell’interrogazione alla Commissione Europea, Marco Dreosto (primo firmatario), Anna Cinzia Bonfrisco, Massimo Casanova, Luisa Regimenti, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri.