Ferraresi (Giustizia): Magistratura onoraria. Subito decretazione d’urgenza per approvare correttivi a disciplina

AgenPress. “Penso che non sia più rinviabile un intervento immediato che possa dare tranquillità alla magistratura onoraria, modificando la disciplina attuale con dei correttivi indispensabili, in una situazione già critica.

Con adeguati correttivi e risorse aggiuntive, partendo da quelle già oggetto di proposte di maggioranza, possiamo dare un segnale importante di tutela per chi ha svolto e continua a svolgere un’attività fondamentale per lo Stato, e ragionare successivamente di una complessiva riforma di un settore essenziale per il nostro sistema giudiziario.

L’emergenza sanitaria e il blocco dei lavori parlamentari non connessi al Covid-19 ci pongono di fronte a una scelta necessaria, quindi come Sottosegretario delegato metto sul tavolo questa opzione, che, dal mio punto di vista, dev’essere concretizzata nel più breve tempo possibile”.

Lo dichiara, in una nota, Vittorio Ferraresi, Sottosegretario alla Giustizia, Movimento 5 Stelle.