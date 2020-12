AgenPress – La Fda negli Stati Uniti ha dato l’autorizzazione al primo test anti-Covid fai da te.

Il test rapido della casa produttrice californiana Ellume sarà reperibile come farmaco da banco e una volta effettuato garantisce il risultato in circa 20 minuti. Sarà in vendita per 30 dollari ed entro gennaio ne saranno prodotti circa tre milioni.