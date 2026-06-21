Trump: “Se l’Iran chiuderà lo Stretto di Hormuz li farò saltare in aria”

AgenPress . Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver lanciato un duro avvertimento all’Iran riguardo allo Stretto di Hormuz, minacciando di “farli saltare in aria” qualora Teheran dovesse chiudere la vitale via navigabile. Ho rivolto l’avvertimento direttamente alla leadership iraniana nel caso in cui il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dovesse chiudere lo Stretto di Hormuz.

“Se lo chiudete, non avrete più un Paese”, ha detto Trump. “Non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto Paese.”

Trump ha affermato che 19 milioni di barili di petrolio hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, aggiungendo che gli Stati Uniti potrebbero diventare l'”angelo custode” della via navigabile e accaparrarsi il 20% del petrolio.

Trump ha ribadito la sua minaccia di imporre potenzialmente dei pedaggi alle navi che attraversano lo stretto qualora l’Iran non raggiungesse un accordo.

“Se non raggiungeranno un accordo, imporremo dei pedaggi”, ha dichiarato il presidente. Trump ha anche avvertito di possibili conseguenze più gravi. “Potremmo prendere il controllo dello Stretto, se necessario”, disse. “Li farò saltare in aria.”

Quando gli sono state riferite le dichiarazioni del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, secondo cui l’Iran si riserva il diritto di arricchire l’uranio, Trump non ha usato mezzi termini.

“Farebbe meglio a stare attento a quello che dice”, ha affermato Trump riferendosi a Pezeshkian. “Farebbe meglio a darsi una regolata o ci prenderemo il resto del Paese.”