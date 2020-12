Covid, Sardone (Lega), Ue in ritardo per vaccino, Italia rischia di restare ultima

AgenPress. “Le campagne vaccinali sono partite in Regno Unito, Stati Uniti, Russia e Cina. E l’Ue? In ritardo, di nuovo, in attesa di un disco verde dall’agenzia europea per il farmaco. Come per la gestione della pandemia l’Unione Europea ha agito male, senza coordinamento e con scarsa trasparenza, senza regole comuni, mentre l’Italia, a causa dell’incapacità del Governo, rischia di arrivare ultima nella somministrazione del vaccino per mancanza di aghi, siringhe e infermieri.

In Europa mancano informazioni sugli accordi con le case farmaceutiche, quali sono gli accordi? Quali sono le condizioni di acquisto? Quale il prezzo? Di chi sono le responsabilità qualora emergessero effetti collaterali imprevisti? Quanto sarà la durata della copertura del virus e quanto il grado di protezione per gli anziani? Interrogativi ancora senza risposta. Servono chiarezza e serietà, nell’interesse primario dei cittadini, che non possono subire l’ennesimo fallimento di questa Ue”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID nella commissione per la sanità pubblica, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.