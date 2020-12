Mafia. 18 arresti a Catania: colpo ai clan Santapaola e Laudani. Sequestro per 1 mln di euro

AgenPress – Oltre 100 finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione dello Scico, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone ritenute appartenenti o riconducibili ai clan Laudani e Santapaola accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco. Gli indagati sono 37. I provvedimenti restrittivi – 10 in carcere ed otto ai domiciliari – sono stati emessi dal Gip presso il locale Tribunale su richiesta della Dda della Procura etnea. I militari hanno inoltre sequestrato le quote sociali ed il patrimonio di una società di trasporti per un valore di circa un milione di euro.

Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti della “Friscus srl”, società che opera nel settore della logistica per trasporti, la cui proprietà sarebbe stata fittiziamente intestata a una prestanome. Il sistema di comunicazione con i ‘pizzino’, secondo quanto accertato, ha consentito a Orazio Scuto di impartire all’esterno le direttive per la gestione della società ed in merito ad alcune iniziative da intraprendere nell’ambito delle attività criminali.