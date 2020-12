Unione Naz. Consumatori risponde a Ntv su preistruttoria Antitrust su treni

AgenPress. In relazione al comunicato di NTV, nel quale si accusano le associazioni di consumatori, di cavalcare senza scrupolo la vicenda con parole gravi, si fa notare che l’Unione Nazionale Consumatori ha semplicemente affermato, in attesa che l’Antitrust finisca la preistruttoria e faccia chiarezza (“Si faccia subito chiarezza!” è la frase che apre il comunicato di questa mattina di Massimiliano Dona, presidente dell’Unc) che è una “speculazione intollerabile rialzare i prezzi in modo esorbitante“, senza alcun riferimento a NTV.

Crediamo che la reputazione di NTV sia stata messa a rischio non già dalle associazioni dei consumatori, istituzionalmente deputate a tutelare i soggetti più deboli, ma dal comunicato con cui la stessa NTV ha affermato di aver rispettato le regole senza però negare l’aumento dei prezzi nel periodo natalizio.

Attendiamo, ovviamente, che si concluda l’iter dinanzi all’Authority, ossia che si faccia chiarezza, per trarre le dovute conclusioni: ma spiace rilevare che Ntv, nel frattempo, non abbia trovato di meglio da fare che attaccare chi rappresenta la sua clientela.