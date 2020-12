Ciocca (Lega): “Il Governo riveda i numeri dei vaccini con una distribuzione equa per tutte le Regioni”

AgenPress. “Nell’incapacità totale di questo Governo che ancora non sa quali misure attuare per il Natale, chiediamo che almeno vengano rivisti i numeri dei vaccini garantendo un numero di dosi che non creino disparità tra le Regioni.

La mia riflessione era ed è volta a invitare il Governo a garantire un maggior equilibrio tra le Regioni italiane in fase di distribuzione e a rispettare un concetto elementare ovvero il rapporto tra numero di abitanti e numero di vaccini.

Non è pensabile che il Lazio prenda più di tutte le altre regioni. La priorità vaccinale deve essere ovviamente garantita in prima istanza alle categorie più fragili e a tutti gli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, ma subito dopo dobbiamo assicurare una protezione ai lavoratori del privato e non pensare di avvantaggiare l’apparato ministeriale. Non è giusto che i lavoratori lombardi, che contribuiscono in modo sostanziale al pil italiano, si vedano scavalcati perché qualcuno vuole dare priorità ai ministeri romani.”

Lo comunica l’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca.