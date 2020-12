Variante Covid. L’Arabia Saudita, Canada, Argentina, Colombia, e Romania sospendono i voli

AgenPress – Il regno saudita “sospende tutti i suoi voli internazionali – salvo casi eccezionali – per un periodo di una settimana che può essere prorogato di un’altra settimana”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale saudita Spa citando il ministero dell’Interno. “Anche l’ingresso nel regno via terra o via mare sarà sospeso per una settimana, con possibile proroga di un’altra settimana”, ha aggiunto l’agenzia. Inoltre, tutti i passeggeri che sono arrivati, dopo l’8 dicembre dall’Europa o da qualsiasi altra regione del mondo in cui è stata segnalata la nuova variante del virus dovranno isolarsi per due settimane.

Anche il Canada, l’Argentina, la Colombia, e la Romania hanno sospeso i voli dal Regno Unito. Rendendo nota la decisione, il ministero della Salute argentino ha indicato che l’unica eccezione “riguarda l’arrivo oggi alle 9 (le 13 italiane) di un volo di British Airways, i cui passeggeri e membri dell’equipaggio dovranno in ogni caso compiere una quarantena di sette giorni”.