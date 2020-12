Sorbillo: “Quel poco che si salvava dell’agro-alimentare in Italia è stato messo in ginocchio”

AgenPress. Gino Sorbillo, titolare della storica pizzeria di Napoli, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

“Al momento possiamo fare solo il servizio di asporto e delivery che non risolve un gran che, il lavoro è ridotto del 90% -ha affermato Sorbillo-. Questo crea un danno non solo ai ristoratori, ma a tutta la filiera agro-alimentare. Dalla comunità scientifica c’è una scarsa preparazione rispetto a quello che stiamo vivendo, ci va di mezzo anche la politica, ci ritroviamo in mezzo a tante polemiche sterili che non fanno bene a nessuno. La comunità scientifica non sa darci risposte per dare un orientamento a noi e a chi ci governa.

Quel poco che si salvava dell’agro-alimentare in Italia è stato messo in ginocchio, la terza ondata darà il colpo di grazia all’economia italiana e il made in Italy. Stanno venendo gruppi dall’estero a comprare le nostre attività, questa è la fine che stiamo facendo”.