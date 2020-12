Cina. Arrestato il giornalista Du Bin. Xi Jinping arrabbiato per un libro sul comunismo

AgenPress – Mentre la Cina ha intensificato il giro di vite sui rapporti indipendenti, le autorità hanno arrestato un giornalista che ha recentemente lavorato su libri critici nei confronti del comunismo e del Partito comunista cinese, hanno detto venerdì gli amici e la famiglia del giornalista.

Il giornalista Du Bin, 48 anni, è stato arrestato mercoledì da agenti di polizia a Pechino, ha detto sua sorella, Du Jirong. Giovedì gli agenti di polizia hanno detto alla signora Du che suo fratello era stato posto in detenzione amministrativa per “aver litigato e provocato guai”. L’offesa formulata in modo vago è quella che il governo usa spesso per sedare l’attivismo e la discussione su questioni sociali e politiche.

Gli amici del signor Du, che in passato ha lavorato come fotografo freelance per il New York Times, dicono di ritenere che la sua detenzione possa essere stata collegata a molti dei suoi recenti progetti di libri.

Un libro, pubblicato a Taiwan nel 2017, era un resoconto storico di quello che è noto come “l’ assedio di Changchun ” , quando le truppe comuniste bloccarono la città della Cina nord-orientale nel 1948 per far morire di fame i loro rivali soldati nazionalisti, portando alla morte di almeno 160.000 civili. Un altro libro del signor Du, sugli aspetti più nefasti degli esperimenti di Lenin con il comunismo, doveva essere pubblicato a Taiwan il 1 gennaio 2021.