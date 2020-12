Natale 2020: gli auguri dell’On. Brambilla a chi ama gli animali e si batte per loro

AgenPress. Cari amici,

fare gli auguri di Buon Natale e Buon anno nuovo è oggi più difficile del solito. Tutti, in maggiore o minore misura, abbiamo sofferto per la pandemia che ha colpito, e duramente, anche il nostro Paese.

Noi della LEIDAA possiamo dire di avere un motivo di consolazione in più: fin dalla scorsa primavera, nei limiti della nostra vocazione e delle nostre possibilità, ci siamo messi a disposizione del Paese e in particolare di tutte le famiglie con animali d’affezione che hanno sperimentato il dolore per la perdita di persone care, la sofferenza della malattia, il logoramento psicologico del confinamento e della quarantena.

Da marzo scorso gli operatori di LEIDAA coordinano centinaia di volontari per far fronte alle esigenze delle famiglie colpite dal Covid: “passeggiate” per i cani di persone che non potevano uscire, cani e gatti (e pet di tutte le specie) presi in carico perché i proprietari non potevano occuparsene o non sono sopravvissuti, trasferimenti e adozioni, pasti e interventi sanitari donati agli animali di persone in difficoltà (non solo per motivi legati alla pandemia).

Con la seconda ondata, l’iniziativa “LEIDAA per emergenza Covid-19” ha ripreso il pieno ritmo. Ci stiamo impegnando ancora di più e ne siamo orgogliosi. Perciò, nel rivolgere a tutti i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo, non posso non cominciare ringraziando i nostri volontari per tutto ciò che hanno fatto, fanno e continueranno a fare a beneficio degli animali e delle loro famiglie. Grazie, siete meravigliosi, senza di voi saremmo tutti più poveri!

Un augurio speciale anche a tutti coloro che amano e rispettano gli animali. L’esperienza della pandemia ci ha ricordato quanto sia prezioso il puro e gratuito affetto dei nostri amici a quattro zampe, quanto ci danno spontaneamente senza chiederci nulla in cambio, se non crocchette e un po’ d’amore. Anche questi amici mai perduti, ma ora pienamente ritrovati, in qualche modo sentono il peso delle difficoltà e quello del tempo che passa. Anche a loro è bello ora, al volgere di un nuovo anno, mentre si rinnovano le speranze, augurare buona vita.

Ai soci, ai simpatizzanti, agli amici, a quelli che ancora non ci conoscono Buon Natale e Buon Anno Nuovo. Non è mai così buio come prima dell’alba: ritorneremo ad abbracciarci!

On. Michela Vittoria Brambilla, presidente Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente