Cina. Stop alle fabbriche nella “città del Natale”, dove si producono luminarie e decorazioni

AgenPress – Per mesi, le fabbriche della città di Yiwu, conosciuta come la “città del Natale” cinese, hanno sfornato la maggior parte delle decorazioni e degli altri ornamenti festivi ora appesi agli alberi in tutto il mondo.

Ma la produzione si è quasi interrotta a metà dicembre, quando le autorità locali hanno spento le luci.

Ma Hairu, che lavora per un produttore che produce decorazioni di carta per Natale e Capodanno, ha detto che la sua fabbrica stava lottando per soddisfare la domanda perché gli è permesso lavorare solo mezze giornate.

I funzionari della provincia cinese di Zhejiang stanno gareggiando per raggiungere gli obiettivi di consumo energetico quinquennali fissati dal governo centrale che scadranno il 31 dicembre. All’inizio di questo mese, una direttiva locale ha ordinato alle imprese di fermare gli ascensori al di sotto del terzo piano e di utilizzarli solo riscaldamento quando le temperature esterne sono scese sotto i 3 gradi Celsius (37 gradi Fahrenheit).

“Non c’è carenza di elettricità [nello Zhejiang] . Alcuni luoghi della provincia hanno adottato misure per limitare l’uso dell’elettricità per risparmiare energia e ridurre le emissioni”, ha detto Zhao Chenxin, segretario generale della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) Lunedi.

La spinta a ridurre il consumo di energia ha sconvolto milioni di vite. A Yiwu, una città di un milione di persone, il riscaldamento è stato spento negli uffici, nei centri commerciali, nelle scuole e negli ospedali, nonostante le temperature diurne di circa 10 gradi Celsius (50 gradi Fahrenheit). Anche i lampioni si sono spenti, lasciando conducenti e pedoni che armeggiano nell’oscurità, secondo i residenti locali e gl i avvisi del governo. Il riscaldamento è stato limitato anche nella vicina città di Wenzhou, che ospita oltre 9 milioni di persone , secondo il governo loc a le . Il brusco taglio del consumo di elettricità da parte dello Zhejiang mette in luce sia la forza che le insidie ​​del sistema politico cinese. Mentre il Partito Comunista può fare promesse ambiziose per ridurre le emissioni di carbonio, l’attuazione energica degli obiettivi può avere un costo per le persone che alla fine dovrebbero trarre vantaggio. Su Weibo, la piattaforma cinese simile a Twitter, i residenti di Yiwu si sono lamentati dello spegnimento dei lampioni e del dover tornare a casa al buio nel caos del traffico.