Covid. 8.913 positivi, 305 decessi. Tasso positività sfiora 15%. -2 terapie intensive, +267 ricoveri

AgenPress – Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 305. Ieri i positivi in Italia erano stati 10.407, i morti 261. In totale da inizio epidemia i casi registrati sono 2.047.696, le vittime 71.925. Gli attualmente positivi sono 581.760 (+819), i dimessi e guariti 1.394.011 (+7.813).

Sono 59.879 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.285. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%).

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. Le persone curate nei reparti ordinari sono invece 23.571, in aumentano di 267 unità rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono ora 555.609 persone, in aumento di 554 unità rispetto a ieri.