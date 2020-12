Cina. La giornalista Zhang Zhan condannata a 4 anni. Aveva parlato del virus

AgenPress – Zhang Zhan, ex avvocato diventata giornalista-cittadina, è stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta da Wuhan della crisi del Covid-19. La sentenza del tribunale di Shanghai, maturata dopo una breve udienza, ha motivato la colpevolezza per aver “raccolto litigi e provocato problemi” in scia alla segnalazione dei fatti iniziali della pandemia quando, nella città focolaio del virus, si parlava di “polmonite misteriosa”.

In alcuni video molto condivisi online, l’ex avvocato Zhang aveva mostrato crematori e ospedali sovraffollati a Wuhan, mentre la città della Cina centrale lottava per contenere l’epidemia di Covid-19 ai primi di febbraio. Sebbene il processo di Zhang sia il primo in Cina che abbia visto imputato un blogger che ha coperto l’epidemia con i suoi racconti, è improbabile che sia l’ultimo. Chen Qiushi, Fang Bin e Li Zehua sono altri citizen journalist che hanno riferito da Wuhan e dei quali non si hanno notizie da febbraio.

È stata formalmente incriminata all’inizio di novembre. Il foglio d’accusa afferma che ha inviato “false informazioni tramite testo, video e altri media attraverso [piattaforme come] WeChat, Twitter e YouTube”.