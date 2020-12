Manovra, Fapi: “Non ci convince”

AgenPress. “La legge di bilancio licenziata dalla Camera e che si appresta a ricevere il via libera del Senato non ci convince su molti punti. Sarebbe stato opportuno aprire un confronto con artigiani, commercianti e piccole imprese, anche perché queste categorie produttive attendono segnali concreti indirizzati verso la ripresa della crescita e dell’occupazione.

Ed invece, dal Governo giungono ancora iniziative di facciata che non consentiranno al Paese di uscire dalle secche della crisi in cui versa da mesi anche per la pandemia”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.