Fisco, Fapi: “Palazzo Chigi emani DL azzera cartelle esattoriali”

AgenPress. “Sono in arrivo 50 milioni di cartelle esattoriali di cui 35 milioni atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) bloccati nel 2020 per l’emergenza Covid, a cui si aggiungono quelli di inizio 2021.

Il Governo non ha ancora deciso come intervenire nonostante le rassicurazioni giunte da alcuni ministri. Sarebbe opportuno che Palazzo Chigi varasse immediatamente un decreto legge con il quale consentire ai contribuenti e alle imprese di azzerare le pendenze con il fisco, per riavviare la crescita e gli investimenti”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.