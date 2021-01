Vaccini: Librandi (Italia Viva), 250mila al giorno obiettivo minimo

AgenPress. “Sembra che il Ministro Speranza sia soddisfatto di 70 mila vaccinazioni anti-Covid al giorno. La vera ‘speranza’ è che il Ministro riveda i suoi conti: con quei numeri raggiungeremmo l’immunità di gregge in 4 anni. Inaccettabile, si intervenga.

Con le risorse e i sanitari già messi in campo, si possono e si debbono fare tra le 250 e le 300 mila vaccinazioni giornaliere. È questa la soglia da raggiungere, anche tenendo conto della possibilità – da verificare – che la protezione dal Covid duri un anno.

Il via libera dell’Ema al vaccino di Moderna permetterà di avere presto nuove dosi da somministrare. Non vorrei che si arrivasse al paradosso di avere i vaccini nei magazzini e nuove restrizioni per tenere le persone chiuse in casa.

Infine, chiederò al Ministro di attivare procedure speciali per le vaccinazioni e di creare un passaporto sanitario ad hoc per gli italiani che saranno impegnati in attività lavorative improrogabili nei prossimi mesi. È fondamentale garantire protezione sanitaria e supporto a chi si occupa di internazionalizzazione ed export, per la nostra economia e la ripartenza del Paese.”

Lo dichiara l’On Gianfranco Librandi, Italia Viva.