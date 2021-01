Le scuole dei Castelli Romani contro l’entrata alle 10. “E’ inaccettabile. Investire sui trasporti”

AgenPress – “Entrare alle 10 non è accettabile, la soluzione per la carenza dei mezzi pubblici è investire sui trasporti, non penalizzare ulteriormente la scuola”.

“Le scuole dei Castelli Romani vogliono lanciare un segnale. A prendere parola sul rientro e sulle sue modalità sono gli studenti di licei e istituti di zona: Vallati, Foscolo, Pertini di Genzano e di Albano, Volterra, Mancinelli, Joyce e Mercuri”.

Lo scrive in una nota il consiglio dei rappresentanti dei citati istituti che ha annunciato per oggi assemblee, scioperi e sit-in davanti alle scuole per protestare contro una gestione della scuola definita “da ordine pubblico” e “subordinata ai bisogni della produzione mentre le necessità degli studenti vengono ignorate”.