Modena (FI): “Urgente per i magistrati la separazione delle carriere. Giusta la battaglia delle Camere Penali”

AgenPress. “Fa bene l’Unione delle Camere Penali Italiane ad annunciare che con l’approvazione della legge di bilancio viene introdotto nell’ordinamento l’articolo 177 bis del Codice penale, che prevede un contributo dello Stato alle spese legali in favore dei cittadini già imputati in un procedimento penale ed assolti con formula piena in via definitiva – lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della Commissione giustizia di Palazzo Madama – una scelta giusta, e un importante segnale di coerenza con i principi costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il giusto processo. Ma questo non basta.

Ha perfettamente ragione il Presidente UCP Giandomenico Caiazza – aggiunge Modena – quando sottolinea che le riforme processuali devono essere accompagnate da riforme ordinamentali in grado di superare la separatezza e l’autoreferenzialità dell’organizzazione della Magistratura italiana, predisponendo nuovi percorsi di reclutamento e di formazione, stabilendo parametri di carriera ancorati al merito e alla verifica dei risultati professionali.

Ma questo nei prossimi mesi – conclude l’esponente forzista – sarà anche il mio impegno personale e quello dell’intero Gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama”.