AgenPress. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Libero” il leader della lega Matteo Salvini ha dichiarato:

“Voglio vedere se Renzi vada fino in fondo con Conte. Se così fosse la via maestra è andare a elezioni anticipate“.

“In alternativa alle elezioni per me rimane praticabile un governo di centrodestra che nasca in Parlamento e metta al centro la salute, la crescita e le infrastrutture, imprese, lavoro e riforma della giustizia“.