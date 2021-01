Covid. Galli (Sacco Milano), la politica litiga, si fa i propri affarucci, mentre il Titanic affonda

AgenPress – “Mi tedia questa ottusa litigiosità che vedo nella politica, che continua a farsi i propri affarucci in una situazione in cui l’orchestra suona mentre il Titanic affonda. Questa è l’impressione che forse hanno anche molti italiani e di cui i politici e i commentatori dovrebbero tenere conto”.

Così Massimo Galli, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto durante la trasmissione Agorà su Rai 3, fa il quadro del nostro Paese, nel momento in cui si prefigura un nuovo picco di contagi da coronavirus.

Affinché il paese si possa riprendere in tutti i sensi, ha precisato Galli, ordinario di infettivologia dell’Università degli Studi di Milano, “bisogna contenere questa seconda ondata non ancora terminata e intervenire affinché si riesca a fare la campagna vaccinale. Ma l’impressione – ha concluso – è che a questo si badi poco rispetto a altre questioni, sicuramente importanti ma che potrebbero esser rinviate in un momento più felice”.