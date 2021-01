Genitore 1 e 2, Baldassarre (Lega): “Ultimo attacco alla famiglia da un Governo agli sgoccioli”

AgenPress. “Il governo Conte, ormai agli sgoccioli, in agonia da settimane per le poltrone e le divisioni interne, anziché pensare al futuro dei cittadini massacrati dalla crisi economica, dalla malagestione della pandemia e in perenne confusione a causa di Dpcm incomprensibili, ha fatto l’ultimo regalo alle famiglie: via padre e madre dalla carta di identità dei minori.

Al suo posto torneranno ‘genitore 1 e genitore 2’, che Salvini, da ministro, aveva cancellato, nel nome della famiglia naturale, composta da un uomo e una donna.

La decisione annunciata al question time oggi dalla ministra Lamorgese, dopo la Legge Zan e i soldi del Recovery destinati alla parità di genere, è solo l’ultimo attacco frontale alla nostra tradizione e ai valori storici, culturali e religiosi, condivisi della maggioranza degli italiani”.

Così le parole di Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega.