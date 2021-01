Di Maio: “l’Italia rischia di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile”

AgenPress. Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l’ennesima crisi di governo.

Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri.

Nell’anno della presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell’anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l’Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade.

Avremmo tanto da imparare dal senso di unità che ha contraddistinto il nostro popolo durante questa terribile pandemia.

In questo drammatico clima di incertezza, in questo mare in tempesta, ci sono però solidi punti fermi. Il primo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale va tutta la nostra vicinanza per la delicata fase che si troverà a gestire. Il secondo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , verso il quale saremo leali e come MoVimento 5 Stelle

sosterremo fermamente. Il terzo punto solido è l’Europa.

Lo comunica in una nota Luigi Di Maio.