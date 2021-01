Carfagna (FI), spettacolo indecoroso di una crisi di governo alla ricerca dei famigerati “responsabili”

AgenPress – “Stiamo assistendo allo spettacolo indecoroso di una crisi di governo che non tocca nessun argomento che interessi gli italiani. Non si parla di sanità, non si parla di scuola, non si parla del rilancio di imprese, occupazione, lavoratori autonomi.

È iniziato tutto con le obiezioni mosse da Matteo Renzi al governo di cui lui stesso è stato il principale artefice. Molte di queste erano oggettive e condivise anche da altre forze della maggioranza”.

Così Mara Carfagna in un post su Facebook. “Poi tutto è stato cancellato e si è trasformato in una guerra di ripicche personali e nella ricerca dei famigerati “responsabili” per tirare a campare. Così rischiamo di ritrovarci con un Conte 3 (o 2-bis) ancora più assistenzialista e statalista dei Conte 1 e 2.

Non vediamo all’orizzonte nessuna prospettiva di sviluppo per l’Italia. Nessuna apertura al confronto con le forze sociali, men che meno con quelle politiche di opposizione. Nessuna credibilità e stabilità agli occhi degli investitori e dei partner europei e internazionali.

Il nostro Paese, soprattutto in una fase così difficile, non merita tutto questo”.