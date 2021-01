Romano: “Il governo regionale si appresta a richiedere per la Sicilia lo status di zona rossa”

AgenPress . Il governo regionale si appresta a richiedere per la Sicilia lo status di zona rossa con tutte le restrizioni che ne conseguono per gli spostamenti e per alcune attività commerciali già fortemente penalizzate.

Posso dirvi in tutta sincerità il mio pensiero?

Non ci saranno restrizioni utili ed efficaci sino a quando non prevarrà in ognuno di noi la consapevolezza della gravità di questa situazione. Occorre disciplina e buon senso, e questo vale sia per la regolamentazione degli orari e delle uscite sia per la campagna di

vaccinazione appena iniziata.

Dal dramma del Covid usciremo tutti insieme o non ne uscirà nessuno. Le lacune, i ritardi, le incertezze del governo nazionale nella gestione generale dell’emergenza sanitaria, sociale ed economia sono tutti bene in evidenza.

Ma alle nostre colpe e alle nostre leggerezze ci pensiamo mai?

Bene, è ora di invertire la rotta e lo dobbiamo soprattutto a quelle categorie di lavoratori che si dedicano ogni giorno alla difesa della nostra salute e a quelle messe in ginocchio da questo flagello!