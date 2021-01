Usa: giustiziato Corey Johnson ex narcotrafficante, coinvolto in 10 omicidi

AgenPress – Per la seconda volta in meno di cinque settimane, il governo federale ha giustiziato un prigioniero nel braccio della morte che probabilmente era intellettualmente disabile, senza concedergli un controllo giudiziario per determinare la sua ammissibilità alla pena di morte. Corey Johnson è stato dichiarato morto per iniezione letale alle 23:34 del 14 gennaio 2021, il 12 ° prigioniero federale giustiziato in sei mesi nonostante fosse malato di Covid-19.

L’uomo, un afroamericano di 52 anni membro di una gang responsabile di 10 omicidi nel 1992 nello Stato della Virginia, è stato giustiziato ieri sera con un’iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana.

L’unica altra volta nella storia degli Stati Uniti in cui ebbero luogo ben cinque esecuzioni nel periodo di transizione fu nel 1884-1885 durante la transizione tra Chester A. Arthur e la prima presidenza di Grover Cleveland.

In un ordine emesso alle 22:00, quattro ore dopo che Johnson doveva essere giustiziato, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato la richiesta di emergenza di Johnson per una sospensione dell’esecuzione per consentirgli di presentare la prova che la costituzione ne proibiva l’esecuzione perché ha disabilità intellettiva . I giudici Kagan e Sotomayor dissentirono. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito in Atkins v. Virginia nel 2002 che l’esecuzione di persone con disabilità intellettiva viola la proscrizione dell’ottavo emendamento contro punizioni crudeli e insolite. Johnson ha anche affermato che la sua esecuzione violerebbe uno statuto federale del 1988 che vieta l’applicazione della pena di morte federale ai prigionieri con disabilità intellettiva.

All’inizio della sera, in un voto 8-7, i giudici della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Quarto Circuito hanno rifiutato di riconsiderare la sentenza di un collegio di tre giudici che si rifiutava di concedere a Johnson un’udienza probatoria sulla sua richiesta. In dissenso, il giudice James A. Wynn ha scritto, sottolineando che “Corey Johnson è un detenuto del braccio della morte intellettualmente disabile che dovrebbe essere giustiziato più tardi oggi”. Nuove prove disponibili, ha scritto “dimostra in modo convincente … che è intellettualmente disabile secondo gli attuali standard diagnostici. Ma nessun tribunale ha mai considerato tali prove. Se la condanna a morte di Johnson viene eseguita oggi, gli Stati Uniti eseguiranno una persona con disabilità intellettiva, il che è incostituzionale “.