Governo. Zingaretti, “è il parlamento che deve sancire o meno la fiducia”

AgenPress – “Questo governo è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il parlamento che deve sancire o meno la fiducia. Nel Parlamento esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l’Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro”. Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, alla direzione del partito. “Partiamo da questo appello alla responsabilità a tutte le sensibilità democratiche liberali ed europeiste che sono presenti in Parlamento. Dopo il voto troneremo a riunirci per stabilire la strada migliore”.

“Sono stai mesi anche caratterizzati da problemi e ritardi, rivendico che siamo stati noi i primi a evidenziarlo. Fin dai primi giorni della formazione del governo abbiamo detto che non avremmo mai sostenuto un’idea di governabilità fine a se stessa solo per la gestione del potere, questo non ci interessa. Abbiamo condiviso questo giudizio con tutti gli alleati. Non ho problemi a dirlo. Abbiamo condiviso con Iv, 5S, Leu l’esigenza di un rilancio dell’azione di governo per superare ritardi e fragilità”.

“E’ stata l’apertura della crisi che ha prodotto una grave frattura, che noi non abbiamo voluto e che abbiamo fatto di tutto per scongiurare”.