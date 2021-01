Governo. Salvini. Senatori per salvare la poltrona non per salvare l’Italia

AgenPress – “Oggi il problema per molte famiglie il problema è la salute con i vaccini che mancano e la scuola con migliaia di ragazzi in classe senza sicurezza e le scadenze fiscali che nessuno ha rimandato, che tutto questo è in secondo piano perché Mastella e Tabacci cercano senatori di notte è imbarazzante”.

Così Matteo Salvini. “Io non ci rimarrei mai così al governo. Se Conte non ha i numeri le strade sono due: o le elezioni oppure se Mattarella ritenesse il centrodestra ha progetti e poche cose da fare velocemente per tirare fuori il paese dalla pandemia”.

“Renzi si è inventato questo governo, ora dopo un anno si è accorge che non funziona. Ora stanno cercando senatori per salvare la poltrona non per salvare l’Italia “.