Turchia. Bambino siriano morto per freddo. 2 mln di persone nei campi profughi

AgenPress – Un bambino siriano è morto nelle ultime ore a causa del crollo di un muro dell’improvvisata abitazione in cui si trovava all’interno di un campo profughi al confine con la Turchia. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il crollo è stato causato dallo smottamento del terreno, nel campo di Killi, bagnato dalle insistenti piogge che da giorni si abbattono nella regione nord-occidentale siriana di Idlib, dove circa due milioni di persone sono ammassate da anni in campi profughi e alloggiamenti di fortuna.

Nello scorso inverno numerosi minori sono morti a causa del freddo e delle intemperie abbattutesi sui campi profughi di Idlib. Secondo la Lega siriana dei diritti umani, dal 2011, anno dell’inizio delle violenze armate in Siria, sono circa 130 i bambini che non hanno superato i rigidi inverni del nord-ovest della Siria.